Cenevre'de 'Gaziantep Modeli' konuşuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Belediye Başkanları Forumu”nda, dirençli şehir olabilme noktasında Gaziantep Modeli’ni örnek göstererek, “Bu model toplumu bütünleştiriyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Kentsel Gelişme, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi tarafından İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen “Belediye Başkanları Forumu”na katıldı.

2023 yılı teması “2030 (Sürdürülebilir Kalkınma) Hedeflerine Doğru Kentsel Yenileme/ Kentsel Dönüşüm” olarak belirlenen forum kapsamında Başkanı Fatma Şahin, “Dirençli Kentsel Çevrelere Yönelik Kentsel Yenileme” konulu oturumda konuşma yaptı.

Dijon (Fransa), Lozan (İsviçre), Malmö (İsveç), Mykolaiv (Ukrayna), Üsküp (Kuzey Makedonya) ve Split (Hırvatistan) belediye başkanlarının da istişare yaptığı oturumun yanı sıra toplamda forum çerçevesinde 49 belediye başkanının konuşmasına yer verildi.

Şehirlerin kentsel yenileme projeleri ve kentsel dirençlilik altyapısının tartışıldığı oturumda, Başkan Fatma Şahin ve diğer belediye başkanları, kendi şehirlerindeki dirençlilik altyapısının nasıl göründüğünü ve kentsel yenileme projelerinin doğal afetler veya insan eliyle oluşan afetler karşısında dirençliliği nasıl sağlayabileceğine ilişkin hususlarda değerlendirmede bulundu.

"PROJELERİN BAŞARIYA ULAŞMASINDA TOPLUMDAKİ ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM SAĞLANMALI”

Başkan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, Gaziantep’in nüfusu itibariyle ‘dirençli şehir’ bakış açısının kent için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Mali zorlukların iyi yönetilerek kaynakların artırılıp giderlerinse azaltılması gerekiyor. Dirençli şehir yenilenmesinde önce kendi bünyemizde çalışmalara başlamamız gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz. Etki analizi çok önemli. Biz ulaşım master, imar master ile birlikte iklim master planı da hazırladık. EBRD’nin yeşil şehri olduk. 'Yeşil şehir nasıl olacak, çevresel kalkınma bir bütün olarak nasıl tasarlanacak?' gibi soruların cevabı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra su çok önemli küresel ısınmadan dolayı. Bu nedenle kuraklık master planı yaptıktan sonra önümüze gelen sorunlara karşı çok acil eylem planları yapmamız ve kendi bünyemizde bunu uygulanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Daha da önemlisi toplumu bilgilendirmeniz ve yönlendirmeniz gerekiyor. Böylelikle toplumdaki zihinsel dönüşümü sağlayarak çalışmalarda başarılı olabiliriz.”