Çavuşoğlu D-8 Bakanlar Konseyi'ne videokonferansla katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, D-8 ülkelerinin ticaretinin 2030 yılına kadar 500 milyar dolara ulaşmasının ortak hedef olması gerektiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dakka'daki D-8 Bakanlar Konseyi Toplantısı'na videokonferans yoluyla katıldı.

"2030'a kadar D-8 ülkelerinin birbiriyle ticaretinin 500 milyar dolara ulaşması ortak hedefimiz olmalı" diyen Bakan Çavuşoğlu, D-8'in Azerbaycan’ın katılımıyla genişlemesini desteklediklerini ifade etti.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1552210193739644928