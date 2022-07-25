California'da küçük uçak sahile düştü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletine bağlı, Huntington Beach yakınlarında küçük bir uçak okyanus sahiline düştü. Pilotu Cankurtaran yarışmasına katılan yarışmacılar kurtardı.ABDpost.com / ABD (İGFA) - Kaza 2022 California Surf Cankurtaran Derneği Genç Cankurtaran Şampiyonası sırasında yaşandı.

Olayı gören Corinne Baginski, büyük gürültü duyduğunu belirtirken, genç cankurtaran Jake Shaffer, "Uçağa ilk yetişen bendim, kafasında küçük bir kesik vardı. Konuşturdum, iyiydi" dedi.

Huntington Beach İtfaiyesi, Beach Boulevard'ın güney bölgesinde "düşen bir uçak" hakkında bir çağrı aldıktan sonra saat 13.30 sıralarında olay yerine müdahale etti.

İtfaiye ekipler sosyal medya hesabı üzerinden bir kişinin çıkarıldığı olayla ilgili ciddi bir yaralanma olmadığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç saat boyunca CA Eyalet Parklarındaki ortaklarımızla birlikte olay yerinde olacağız" paylaşımında bulundu.

https://youtu.be/E3249hhc-O8