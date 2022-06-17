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Büyük Ekonomiler'de 'yeşil hidrojen' ve Togg mesajı

DÜNYA 17.06.2022, 18:28
Büyük Ekonomiler'de 'yeşil hidrojen' ve Togg mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda "Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır" dedi. Erdoğan, bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantıyla katıldı.

Devlet ve hükümet başkanlarını şahsı, milleti ve ülkesi adına en kalbi duygularıyla selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a bu anlamlı etkinliği düzenlemesi ve daveti için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının insanlığın ortak meselesi olduğunu, dolayısıyla bunlar karşısında verilecek cevapların küresel dayanışmanın ürünü olması gerektiğini anlattı.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini her gün yaşadıkları bir denklemde hiç kimsenin bu sorunlara kayıtsız kalamayacağını, Türkiye olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi en öncelikli meselelerden biri olarak gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla Paris Anlaşması'nı onaylayıp, 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini ve yeşil kalkınma devrimini ilan ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Taraflar Konferansı'nda da aynı kararlılıkla çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, kara yolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumunu tersine çevirmeye yönelik önemli taahhütlerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasını ve sektörel stratejilerini güçlendirmek gayesiyle ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı bu yılın sonunda açıklayacağız." diye konuştu.

"YEŞİL HİDROJEN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. BM ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'Sıfır Atık' hareketi ile çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık. Teknoloji ve çığır açıcı araştırma-geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi, bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk, elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir." diye konuştu.

Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümünün enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulu elektrik gücünün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinde müteşekkil kıldıklarını belirterek, "2021 yılında kurduğumuz 3,5 gigawatt kapasiteli santrallerin yüzde 97'si yenilenebilir enerji santralidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarla iş birliği ve dayanışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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