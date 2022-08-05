Bursa Osmangazi'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi makamında ziyaret etti.KKTC (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan Mehmetçik Belediyesi’nin Geleneksel Üzüm Festivali’ne katılmak üzere KKTC’ye giden Başkan Dündar, yavru vatanda bazı temaslarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi de makamlarında ziyaret eden Başkan Dündar, bu ziyaretlerde kardeş belediyeler olarak iki kardeş ülkenin güç birliğini tüm dünyaya göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

DÜNDAR: “KKTC CANIMIZDAN BİR PARÇA”

Mehmetçik Belediyesi ile uzun yıllardır güzel bir kardeşlik ilişkisi içinde olduklarını belirten Başkan Dündar, “Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Mehmetçik Belediyesi, 25 kardeş belediyemiz arasında diyaloğumuzun en iyi olduğu bir belediye. Her yıl karşılıklı olarak sosyal ve kültürel etkinliklerimizde bir araya geliyoruz. Her yıl Nisan ayında düzenlemiş olduğumuz Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ne Mehmetçik Belediyesi’ni de onur konuğu olarak davet ediyoruz. Bizler de Mehmetçik’teki Geleneksel Üzüm Festivali’ne katılıyoruz. Bu ziyaretler, ziyaretten çok öte bir mesaj içeriyor. Ulusal ve uluslararası etkinliklerde KKTC’nin tanınırlığını ve iki ülke arasındaki güç birliğini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz.” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, iki ülke ilişkilerine sağladığı önemli katkılardan dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, ziyaretin anısına Başkan Dündar’a TMT Andı ve Mücahitler Marşı’nın yer aldığı bir tablo hediye etti.