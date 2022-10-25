Bursa Kestel'e Bulgaristan'dan bir kardeş daha

Bursa Kestel Belediyesi ile Bulgaristan’ın Rusçuk iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş şehir ve dostluk protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi, Balkanlardaki kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi.

Bulgaristan Koşukavak ile Kirkova ve Kosova Podujeva ile kardeş şehir anlaşması bulunan Kestel Belediyesi ile Bulgaristan Rusçuk iline bağlı Vetovo Belediyesi de kardeş şehir ve dostluk protokolü imzaladı.

İmza töreni Vetovo Belediyesi Meclisi’nde, Vetovo Belediye Başkanı Dr. Mehmed Mehmed, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Vetovo Belediyesi ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde olacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bulgaristan’la 100 yılı aşkın zamandır devam eden kardeşlik ve dostluk bağları olduğuna dikkati çekerek, "Bursa’da ve Kestel’de yaşayan pek çok ailenin Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızla kardeşlik bağları bulunuyor. Bu nedenle biz her zaman onların yanında olmak istiyoruz. Bu protokollerle, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Başkan Tanır, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ticaret bağlarını bu kapsamda daha da güçleneceğini ifade etti.

Tören, karşılıklı hediye takdimi sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı ile sona erdi.