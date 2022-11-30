Bulgaristan’daki Osmanlı Mektebi'ne Bursa Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, tam 100 yıldır tüm baskı ve zulümlere rağmen Balkanlar’daki Türk Müslüman tarihi için büyük önem taşıyan Bulgaristan’ın Şumnu şehrindeki tarihi Nüvvâb Mektebi’ne (İmam Hatip Lisesi) spor sahası kazandırdı.BURSA (İGFA) - Balkanlar’daki soydaşlarla ilişkisini güçlendirmek adına bugüne kadar birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenleyip, tarihi mirası ayağa kaldıran Osmangazi Belediyesi, son olarak Bulgaristan’ın Şumnu kentindeki tarihi Şumnu İmam Hatip Lisesi, tarihteki ismiyle Nüvvâb Mektebi’nin bahçesine, okulda eğitim gören öğrencilerin basketbol, tenis ve voleybol gibi çeşitli sporları yapılabileceği güzel bir spor sahası yaptı.

Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan okulu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asırlık okula hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Şumnu Nüvvâb Medresesi’nin Balkan Türkleri ve İslam dünyası için önemli bir eğitim yuvası olduğunun altını çizen Başkan Dündar, öğrencilerin rahat bir şekilde spor yapabilecekleri bu bahçenin hayırlı olmasını diledi. Tarihi okulda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dündar, dolgu çalışmasıyla sahanın yükseltildiğini, asfalt atılmasının ardından voleybol sahalarına uygun akrilik boya ile zeminin kaplandığını kaydetti.

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de açıklamasında, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Büyükelçi Sekizkök, “Büyükelçiliğimizin ve Müslüman Türk azınlığının en büyük destekçisi olan Mustafa Dündar başkanımız ile geçen yıl Kadir Gecesi’ni burada vatandaşlarımızla birlikte idrak etmiştik. O gece Mustafa başkanımızdan taleplerimiz olmuştu ve başkanımız bütün imkânlarını kullanarak çok güzel bir park ve spor alanı kazandırdı. Nüvvâb Okulumuz’un 100. yılında bize güzel bir hizmet kazandıran Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

PROF. DR. ERBAŞ’TAN DÜNDAR’A TEŞEKKÜR

Okulu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da yeni hizmete açılan spor sahasını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte inceledi.

Öğrencilerin basket atışlarını izleyen Erbaş, okula katkılarından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Program kapsamında tarihi okulun içerisini de gezen Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekiler, Nüvvâb İmam Hatip Lisesi’nin tarihi hakkında belge ve yazışmaların yer aldığı alan ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, bir sınıfa girerek ders sıralarında oturup sohbet etti.

Bu arada Bulgaristan programı kapsamında Şumnu Tiyatro Salonu’nda “Milletlerarası İlmi Toplantı: Asırlık İlim ve İrfan Ocağı: Nüvvâb” başlığıyla düzenlenen Medresetü’n Nüvvâb’ın 100. Yıl Sempozyumu’na katılan öğrencilere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte okul çantası ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.