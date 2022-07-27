Bulgaristan vatandaşları pasaportsuz Türkiye'ye gelebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararıyla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanıdı.ANKARA (İGFA) - Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bu kişiler her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabilecek.

Türkiye vatandaşlarının Bulgaristan’a girmek için ise pasaport sahibi olması ve Bulgaristan vizesi alması gerekiyor.