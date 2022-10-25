Bulgaristan siyasetinden ilk yaşandı!

Bulgaristan'da ilk kez Türk asıllı bir siyasetçi meclis başkanı olduErdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Türk asıllı siyasetçi Prof. Vejdi Raşidov Bulgaristan Meclisi Başkanlığı görevine seçildi.

Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)-Demokratik Güçler Birliği (SDS) İttifakı Milletvekili olan ve 48. Dönem Meclis Başkanlığı görevine seçilen Prof. Vejdi Raşidov,, Bulgaristan'ın ünlü Heykeltraş'ı olmakla birlikte Batı Trakya'da da şarkıları sevilerek dinlenen merhume Türk sanatçısı Kadriye Latifovan'ın oğludur.

Yeni dönemde meclisi yönetecek başkanın seçilmesi için mecliste yapılan oylamada hazır bulunan milletvekillerin 139'u Vejdi Raşidov’un Meclis Başkanlığına seçilmesi için 'evet' oyu kullanırken, 73’ü 'hayır' oyu kullandı. Toplantıya katılan 27 milletvekili ise Raşidov'un başkanlığı konusunda 'çekimser' oy kullandı.

Hatırlanacağı gibi, Bulgaristan Meclisi'nin en yaşlı siyasetçisi olan 70 yaşındaki Türk asıllı Raşidov, 2009-2013 ve 2014-2017 yılları arasında Kültür Bakanlığı yapmıştı.