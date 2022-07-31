Bulgaristan'da Mestanlılar buluşmasında BUSMEK standı

Bulgaristan'ın Mestanlı Belediyesi tarafından düzenlenen, farklı ülkelerde yaşayan Mestanlı vatandaşlarının katıldığı 13. Mestanlılılar Buluşması’nda stant açan BUSMEK, geleneksel sanatları uygulamalı olarak tanıttı.BURSA (İGFA) - Gerek Bulgaristan gerekse de farklı ülkelerde yaşayan soydaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, BUSMEK tarafından Bursa’nın coğrafi işaretli değerleri Bursa İpeği ve İznik Çinisi tanıtıldı.

Ziyaretçiler, bir yandan çeşitli etkinliklere katılırken, bir yandan da BUSMEK standında ipekböceği kozalarından tepme mancınık ile ip çekimini ve ipek halı dokuma, ipek kumaş dokuma tezgâhlarındaki canlı performansları yakından izleme fırsatı buldular. Ayrıca Çini sanatını yakından inceleyip, yapım aşamalarında kullanılan malzemeler hakkında bilgi edindiler.

Türk İslam Sanatlarından Ebru Sanatı’nın da tanıtıldığı stant yoğun ilgi gördü. Özel koleksiyon olarak hazırlanan Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa temalı sergideki tezhip tablolar da ziyaretçilerden tam not aldı.

BUSMEK standını ziyaret eden Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve beraberindeki heyete çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca ebru teknesi başına oturup ebru yapan ve ipek kumaş dokuma tezgahında kumaş dokuyarak işin inceliklerini öğrenen Başkan Kazım, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya yönelik çalışmaları takdirle karşıladı.