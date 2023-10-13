Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası konferansta RUMELİSİAD vurgusu

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, uluslararası arenada gerçekleştirdiği iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı Rumen Radev himayesinde düzenlenen ve Balkanlardaki barış, güvenlik, iş birliği ve ortaklık konularının görüşüldüğü Uluslararası Konferansta, RUMELİSİAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer yer alarak, bölgeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen organizasyonda; Balkanlar’da barış ve güvenlik için riskler, zorluklar, fırsatlar ve yeni girişimler masaya yatırılırken, Balkanlar'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada STK'ların kilit rolü, Balkanlar'ın kültürel mirası ve bunun AB'nin kültürel çeşitliliğine katkısı gibi konular da ele alındı.

Etkinlikte söz alan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer, Balkanların tek bir aile gibi olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, “RUMELİSİAD bünyesinde iş insanları olarak bizler, Balkan ülkelerinin torunları veya göçmenleriyiz.Sanayinin hemen her alanıyla ilgili iş dünyası profesyonellerini bünyesinde barındıran RUMELİSİAD’ın, bugün itibariyle 300’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır.Balkanlar ve Türkiye arasında köprü vazifesi gören derneğimiz, 26 farklı sektörde 50 binin üzerinde istihdamın ve 160 ülkede 1 milyar dolar seviyesinde ticaret hacminin de temsilcisi konumundadır.RUMELİSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana Balkanlarda ve Türkiye’de kalıcı eserler bırakmak hedefi ile yolumuza devam ederken; ülkelerarası ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişimi noktasında önemli katkılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz.Bugüne kadar hem Türkiye’de hem Balkanlarda ticaretten ekonomiye, genç işsizliğin önlenmesinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve tarihi değerlerin yenilenmesine kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz.Yani RUMELİSİAD olarak durmuyoruz; üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.