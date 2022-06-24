Son Dakika

BM’ye 'yeniden yapılandırma' çağrısı

DÜNYA 24.06.2022, 13:16
BM’ye 'yeniden yapılandırma' çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletlerin küresel barış, refah ve adalet idealleri doğrultusunda ‘daha adil bir dünya mümkün’ çağrısına uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yeni Bir Yaklaşım Paneli’nde katılımcılara videomesaj ile hitap etti.

Birleşmiş Milletlerin İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkım ve tahribat sonrasında dünyada bu düzeyde yıkıcı savaşların tekrar yaşanmaması için 1945 yılında Türkiye’nin de kurucu üye olarak aralarında bulunduğu 51 ülke tarafından  kurulduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Altun, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasının ve bunun muhafazasının örgütün en temel amacı olarak belirlendiğini söyledi.

Altun, üye sayısı 193’e ulaşan BM’nin her ne kadar küresel çapta oluşturulan örgütler arasında en güçlü ve hukuki bağlayıcılığı en etkin kurum olarak öne çıksa da özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan büyük insanlık felaketlerini önleyici somut çareler geliştiremediğine, barışın ve güvenliğin korunmasında etkileyici bir rol üstlenemediğine işaret etti. 

Birleşmiş Milletler'in günümüzde istikrarlaştırıcı fonksiyonunu artık yerine getiremez hale geldiğini öne süren Altun, "Halbuki uluslararası barış ve güvenliğin korunması, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 77 yıl sonra, her zamankinden daha güncel ve daha acil bir hal almıştır. Günümüzde dünya çapında pek çok çatışma bölgesinde, yaklaşık 1,5 milyar insan şiddet tehdidi altında yaşamaktadır. Silahlı çatışma riskleri ya da silahlı çatışmalar günümüzde yalnızca sayıca artış göstermekle kalmamakta ayrıca çok sayıda sivil ölümüne, büyük kitlelerin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakılmalarına ve temel insan haklarının ağır ihlallerine neden olmaktadır" dedi.

Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla küresel meselelere çözüm değil, çözümsüzlük kattığını çok defa tecrübe ettiklerini dile getiren İletişim Başkanı Altun,“Savaşan taraflardan birinin, ya da krizin taraflarından birinin BM'nin daimî üyesi olmasının süreçleri nasıl tıkadığını gördük. Birleşmiş Milletler bu yapısıyla zayıfın, mağdurun ya da haklının değil, adeta güçlü 5 daimi üyesinin yanında taraftır. BM mevcut yapısıyla zulüm yapana ses çıkartamaz bir vaziyettedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'nin reformuna yönelik taleplerinin haklılığını daha fazla hissettiklerini kaydeden Fahrettin Altun, uluslararası barış ve güvenliğin daha etkin korunabilmesi için yeni bir BM tasarlanması gerektiğinin belirterek, "Çözüm önerimiz ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır.”diye konuştu.

Altun, Birleşmiş Milletler'in “Daha adil bir dünya mümkün” çağrısına uygun şekilde yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31