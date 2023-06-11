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BM'den Türkiye'ye övgü

DÜNYA 11.06.2023, 09:58
BM'den Türkiye'ye övgü

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Yücel Yılmaz, Kenya’da Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi’nde Türkiye’yi temsil etti. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programının (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen Balıkesir ve Türkiye’nin çalışmalarının çok büyük beğeni topladığını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Yücel Yılmaz, 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Habitat Meclisine katılmak için Kenya’daydı. 

2 OTURUMDA DÜNYAYA SESLENDİ Türkiye’yi temsilen programlara katılan Başkan Yücel Yılmaz, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde düzenlenen “Yerel-Ulusal Bağın Keşfedilmesi: Geçiş Sürecindeki Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Nasıl Yerelleştirdiği” ve "Yerel Veri Analitiğinden SKH Şehirleri Sertifikasyonuna: Kentsel Ortamlarda SKH Yerelleştirmesini Hızlandırmak İçin Çok Taraflı İşbirliği" konulu oturumlarda konuşma yaptı.

TÜRKİYE VE BALIKESİR’E MÜJDE

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin küresel zorlukları aşmada, daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek kurmada; tüm dünya ve insanlık için eşsiz fırsatlar sunan bir çerçeve çizdiğini belirten Başkan Yılmaz, SKH’lerin yerelleştirilmesi noktasında Balıkesir’de yaptıkları çalışmaları aktardı, yeni bir de müjde verdi. Başkan Yılmaz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı’nın Türkiye Ofisi’nin Balıkesir’de açılacağını söyledi. 

OFİS, TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞINI GÖSTERİYOR

Türkiye’nin geleceğine yönelik sürdürülebilirlik hamlelerine Balıkesir olarak ev sahipliği yapacaklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Bu ofis, şehirlerimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için atılan büyük ve önemli bir adımı temsil ediyor. Ofis, ülkemizin bu alandaki kararlılığını ve iradesini gösteriyor” dedi.

GÖRÜŞMELER YAPTI

Kenya’daki programlar kapsamında; Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programının (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü.

BALIKESİR’E VE YÜCEL YILMAZ’A ÖVGÜ

Türkiye ve BM-Habitat arasında güçlü ortaklıklar hakkında görüşme yaptıklarını belirten Maimunah Mohd Sharif, “Balıkesir ve Türkiye’nin çalışmaları büyük beğeni topluyor” derken; Inger Andersen ise “Hem Balıkesir’in hem de Türkiye’nin iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı-doğa krizi ve kirlilikten oluşan üçlü gezegen kriziyle mücadele çabalarını öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu alanlarda kaydedilen ilerlemeleri öğrenmek beni etkiledi” ifadelerini kullandı. 

DÜNYA ŞEHİRLER GÜNÜ BU YIL TÜRKİYE’DE 

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu sene Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirileceğinin duyurulduğu basın toplantısına katılan Başkan Yücel Yılmaz, “Dünya Şehirler Günü'nün Türkiye’de yapılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

EMİNE ERDOĞAN’DAN MESAJ 

Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emine Erdoğan yaptığı sosyal medya paylaşımında "Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu sene Üsküdar Belediyemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duydum. Ülkemiz adına heyecan verici bu haber, gündem yoğunluğu sebebiyle video mesaj ile katıldığım, Kenya’da gerçekleştirilen BM-Habitat 2. Olağan Kurulu’nda tüm dünyaya ilan edildi. Bu anlamlı gün şehirlere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak çözümler bulma ve paylaşma imkanı sunuyor. Şehir planlaması ile yönetiminde yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımların bu vesileyle yaygınlaşacağına inanıyorum. Türkiye’yi temsilen bu özel programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’i ve emek veren herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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