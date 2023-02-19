BM'den Türkiye için enkaz kaldırma çağrısı! 113,5 milyon dolar istendi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye'deki depremlerden etkilenen bölgelerde çevreye duyarlı enkaz kaldırılma için 113,5 milyon dolar çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Acil Yardım Çağrısı" yayınlandı.

Çağrı kapsamında 1 milyar dolar kaynak ihtiyacının dağılımında acil barınma, gıda dışı malzemeler, erken toparlanma ve enkaz kaldırma ile çok amaçlı nakit desteği ve sosyal koruma öne çıktı.

BM tarafından başlatılan Türkiye depremi Hızlı Çağrısı kapsamında, topluluk düzeyinde hassas gruplara hizmet sağlamak ve geçim kaynaklarını eski haline getirmek adına çevreye duyarlı bir şekilde enkaz kaldırma için 113,5 milyon ABD Doları talep edildi.

https://twitter.com/UNDP/status/1626607110107852802