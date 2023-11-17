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Berlin'de Gazze diplomasisi

DÜNYA 17.11.2023, 20:38
Berlin'de Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti. İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

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