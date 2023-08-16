Batı Trakya Türkleri'nin başkanı Yunanistan'a sokulmadı!

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük Bahçeköy (Kipi) sınır kapısından Yunanistan'a girmesine izin verilmedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Bahçeköy (Kipi) sınır kapısından Yunanistan’a girmesine izin verilmedi.

Konuya ilişkin İYİ Parti Bursa İl Başkanı ve BTTDD 2. Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada “Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanımız Sayın Hasan Küçük, an itibariyle hiç bir gerekçe ve açıklama yapılmadan İpsala (Kipi) sınır kapısından Yunanistan’a giriş izni verilmeyerek Türkiye’ye geri çevrilmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığının legal hak arama mücadelesinin çatı kuruluşu olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği mevcut Genel Başkanı ve bugüne kadar görev yapan tüm genel başkan ile yöneticilerinin tamamının tek davası var, o da Yunan Anayasası, Lozan Antlaşması ve iki devlet arasındaki ikili anlaşmalar ile Batı Trakya Türk Azınlığının elde ettiği ve gasp edilen haklarının iadesi mücadelesidir. Bu haklı mücadelemizdeki kararlılığımızı hiç bir eylem veya yaptırımınız sekteye uğratmadı ve uğratmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Hükümeti'nin ve Devlet Politikasının Genel Başkanım Hasan Küçük için uygulanan bu yanlışın kabul edilemez kararının acilen geri çekilmesi konusunda yetkilileri göreve davet eden Hasanoğlu, açıklamasında, "Çünkü yakın zaman da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde el sıkışmaları beklenen Yunanistan Başbakanı Sayın Kiriakos Miçotakis’in tüm söylemleri askıda kalacaktır. Derhal bu haksız ve hukuksuz kararın düzeltildiği açıklanmadığı takdirde de geri çevrilme esnasında ele tutuşturulan alttaki bu utanç vesikasını TBMM’de Grubu bulunan tüm siyasi parti genel başkanlarımıza da en kısa sürede hak ettiği şekli ile günümüzün komşuluk ilişkilerinde utanç vesikası takdimi olarak götürüp teslim edeceğimiz gibi en sert şekilde kamuoyu önünde cevabını vereceğimizi de göreceklerini beyan ederiz" görüşlerine yer verdi.