Batı Trakya'nın sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'e Selçuk Özdağ'dan anma

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Gümülcine’de Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programına katıldı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Gelecek Partisi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Yunanistan Batı Trakya Türkleri lideri, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Kurucu, Genel Başkanı, merhum Sadık Ahmet’in vefatının 27. Yılında tertip edilen törene Genel Başkan Danışmanı Cemal Eğin ile katıldı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Gümülcine Kahveci Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninde Batı Trakya’nın sembol ismi Dr. Sadık Ahmet rahmet ve özlemle anılırken, törene ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı İbrahim Alagöz, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu da katılım sağladı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Dr. Sadık Ahmet'e rahmetle anarken, ailesine de sabırlar diledi. "Batı Trakya Türkleri bilsinler ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüdükçe geliştikçe zengin oldukça özgür oldukça ve mutlu insanlar diyarı oldukça, bilin ki dünyanın neresinde bir Türk varsa, neresinde soydaşımız, tarihdaşımız, kültürdaşımız varsa onlar da özgür onlarda mutlu olacaklar" diyen Özdağ, "Ben buna iman ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşasın Batı Trakya Türkleri yaşasın Türk dünyası yaşasın ay yıldızlı bayrak. Yaşasın dostluk, yaşasın eşitlik, yaşasın barış, yaşasın kardeşlik” dedi.