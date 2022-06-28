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Başkan Soyer'den Avrupa Parlamentosu'nda gelecek vurgusu

DÜNYA 28.06.2022, 18:04
Başkan Soyer'den Avrupa Parlamentosu'nda gelecek vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup, Dış İlişkiler Çalışma Grubu’yla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Avrupa Parlamentosu’nun ana binasında konuşma yapan Başkan Soyer, ortak gelecek vurgusu yaparak dayanışma ve işbirliği çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in uluslararası alanda rolünün güçlendirilmesi için üst düzey temaslarda bulunmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti ve Avrupa Birliği'nin idari başkenti Brüksel’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup, Dış İlişkiler Çalışma Grubu’na hitap etti. 70 Avrupa parlamenterinin üye olduğu çalışma grubunda konuşan Başkan Soyer, Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olduğunu belirterek ortak geleceğimiz için dayanışma ve işbirliğine vurgu yaptı.

Statükoya, muhafazakârlığa, otoriterliğe ve iklim değişikliğine karşı aynı mücadeleyi verdiklerini anımsatan Başkan Soyer,  “Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikteyiz. Kendisi İstanbul, Ankara, Antalya ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere 50 milyondan fazla Türk vatandaşını yöneten 132 belediyenin koordinasyonundan sorumludur” dedi.

Zorlu zamanlardan geçildiğine vurgu yapan Başkan Soyer, son üç yılda İzmir'de orman yangını, pandemi, sel, kuraklık ve büyük bir depremle mücadele ettiklerini ve bu krizlerin dirençli bir şehir olmanın önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Dirençli bir şehir olmanın ilkelerinin olduğunu söyleyen Başkan Soyer, değişimin katalizörü olma fırsatına sahip olan yerel yönetimler, kentsel ve kırsal topluluklarla olan bağlantılarını kullanarak harekete geçme konusunda olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye ve AB ortaklığının daha dirençli bir toplum için önemine dikkat çeken Başkan Soyer, “İlk olarak, daha etkili işbirliği için kurumsal yeniliğe ihtiyacımız var. İkincisi, AB Türkiye ilişkisi içinde, politika oluşturma ve uygulamada şehirlerin rollerine daha fazla önem vermeliyiz. Üçüncüsü, şehirlerimiz ve ilerici ailelerimiz arasındaki dayanışmayı artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Başkan Soyer, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu üyesi İsmail Ertuğ ile T.C. AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grup Başkanı ve Fransa Coulaines Belediye Başkanı Christophe Rouillon’u da ziyaret etti.

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