Başkan Savaş Macaristan'da

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Macar Milli Meclisi, Macar-Türk Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Dr. Atilla Tilki ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Macaristan Büyükelçiliği'nin düzenlediği programa katılmak üzere Budapeşte’ye giden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfu Savaş, Milletvekili Tilki ile Türkiye ve Macaristan tarihi, kültürü, gastronomisi ve ikili ilişkileri konularında görüş alışverişinde bulundu.

İsveç’teki aşırı sağ bir parti başkanının Kuran-ı Kerim’i yakmasını şiddetle kınadığını ifade eden Savaş, “Tabi ki İsveç’te bütün siyasi partiler aynı istikamete koşmuyor. İnanç insana özgüdür, biz diğer tüm dinlere saygılıyız ve aynı şekilde saygı bekleriz. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan bu saygısızca eylem kabul edilemez, şiddetle kınıyorum” dedi.

Atilla Tilki de konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilendiklerini belirterek, benzer süreci Suriye’deki gelişmeler nedeniyle 12 yıldır yaşayan Başkan Savaş’ı daha iyi anladığını söyledi.

Milletvekili Tilki, Atatürk’ün bir kitabını okuduğunu ve Hatay’ın çok sonra Türkiye’ye dahil olduğunu bildiğini anlattı.

Hatay’ın bağımsızlık mücadelesinin 20 yıl sürdüğünü belirten Savaş, “1918’den itibaren Anadolu işgal altındayken milli mücadele başladı. Milli mücadeleyi kazanıp Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bile Hatay halkı bağımsızlık mücadelesi verdi. Bizim mücadelemiz 20 yıl daha sürdü. 20 yılın sonunda önce bağımsız bir devlet olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldık” dedi. İkilinin görüşmesinden bir de dostluk maçı sözü çıktı. Savaş ve Tilki Atakaş Hatayspor ile Macaristan’ın bir takımının dostluk maçı yapması için fikir birliğine vardı.

Ziyaret sonrasında Başkan Savaş, Tilki’ye Hatay’a ait yöresel ve el emeği hediyeler takdim etti.