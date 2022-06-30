Başkan Şahin Polonya'da kadına yönelik projelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen 11’inci Birleşmiş Milletler (BM) Habitat Dünya Şehircilik Forumu’ndaki "Kadın Liderliğindeki Şehirleri Destekleyen, Kadın Liderliğindeki İşletmeler" forumunda konuşma yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM'nin Habitat Dünya Şehircilik Formu'nda 'Kadın Liderliğindeki İşletmeler' forumunda konuştu.

Gaziantep'te ikamet eden kadınlara Büyükşehir Belediyesi olarak pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, ekonomi, istihdam, meslek edindirme, sağlık ve eğitim gibi konularda destek olduklarını söyleyen Başkan Şahin, anne ölümleri olmasın ve bebekler prematüre doğmasın diye çocuk henüz anne karnındayken anne adayına “Anneye Süt Bebeğe Can” projesi kapsamında süt dağıttıklarını belirtti.

Şahin, “Anne adaylarımızın düşük tehlikesinden uzak tutuyoruz. 45 günde bir 12 litre süt dağıtarak günde bir bardak süt içmelerini ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerini sağlıyoruz.” dedi.

Bebek doğduktan sonra da ‘Hoş geldin minik hemşerim’ dediklerini anlatan Şahin, bu kapsamda annelerimize okul öncesi eğitimde kreş desteği verdiklerini de anlattı.

Gaziantep genelinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’na (GASMEK) da değinen Başkan Şahin, okul okuyamayan kadınların ekonomik özgürlüğünü elde edebilmesi için onları meslek sahibi yaptıklarının altını çizerek, “Kadın ve erkek arasındaki bakış açısının tam anlamıyla yerel ve merkezi yönetime sirayet etmesi için kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü alması ve meslek edinmesi çok önemli. Bu bakış açısından hareket ederek yürüttüğümüz çalışmalar diğer belediyelere de örnek oldu" diye konuştu.

Başkan Şahin, son olarak daha adil, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için kentsel yönetişim ve planlamaya ilişkin anlatılar ve yaklaşımların konuşulduğu, "Görev Odaklı Kalkınma ile Adil Kentsel Geleceğin Şekillenmesi" konulu panelde öncü şehir liderleriyle bir araya geldi. Şahin, oturumda sıfır atık projesi, sığınmacı konusu, “Gaziantep Modeli” konularına değinerek EBRD ile Londra’daki yeşil şehir sürecini anlattı.

Öte yandan Polonya ziyaretinde Şahin, katıldığı Dünya Şehircilik Forumu’nu düzenleyen BM Habitat Örgütü yöneticisi Maimunah Mohd Sharif ile iş birliği protokolü imzaladı.