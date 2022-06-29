Başkan Şahin Dünya Şehirler Formu'nda konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat tarafından 11'incisi Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen Dünya Şehircilik Forumu’nda, Gaziantep’te yürütülen “Yeşil Şehir” çalışmalarını anlattı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, forumdaki "Şehirler Bir Kriz Karşısında Nasıl Daha Kapsayıcı, Dirençli ve Yeşil Olur?" başlıklı oturuma katılarak konuşma yaptı.

Şahin konuşmasında dünyada yaşanan sıkıntıların çözümü olacak yenilenebilir enerjide herkesin kazandığı yeni bir model için ihtiyaç oluştuğunu söyledi.

Kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir enerji çeşitleri üzerinde duran Başkan Şahin, sanayi şehrinde üreticilerin elektrik maliyeti çok yüksek olduğunu kaydederek, çözümün yereli, çiftçiyi, anneyi, kadınları dinlemek olduğnu belirterek, "Doğru bilgi üzerinde elimizdeki kaynakları değerlendirmeliyiz. Yeşil kalkınmada dünyanın kurtuluşunu görüyorum" dedi.

Belediye başkanlığı görevine seçilir seçilmez şehrin yeni ulaşım, konut, iklim, altyapı planlamalarını oluşturduklarını belirten Şahin, sığınmacı konusuna da değinerek, şehrin bütün kurumları ve özel sektör temsilcileriyle “Gaziantep Modeli” oluşturulduğunu ifade etti.

Şahin, sığınmacılarla ilgili ilk olarak ölçümlemeler yapıldığına dikkati çekerek, “Şehrimize gelen sığınmacıların kaçı eğitime muhtaç, cinsiyet oranları, demografisi, meslekleri, nelere ihtiyaç duydukları gibi konularda ölçümlemeler ve tespitler yaptık. Her birinin durumlarını tespit ettik. 18 yaş altı 100 bin çocuk vardı. Hiçbir şey yapmasak kayıp bir nesil oluşacak. Bu nesilde ırkçılık, terörizm, radikalleşmeler yaşanacaktı. Bu çocukları eğitim hayatına alınması gerektiğini gördük ve çalışmalar yaptık. Diğer ülkelerin göç politikalarını tek tek inceledik. İlkokula başlama oranında yüzde 90 üzerine çıktık. Bu olağanüstü bir başarı hikayesidir. Burada Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanların büyük emeği var” diye konuştu.