Başkan Işık, Dünya Belediyeler Birliği kongresinde

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Güney Kore’nin Daejeon şehrinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği 7. Kongresine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) kapsamında düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği 7. Kongresi dahilinde Yönetim Kurulu Toplantısı, Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Konseyi Toplantısı, Güney Kore’nin Daejeon şehrinde gerçekleştirildi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un katılımı ile başlayan kongreye Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Etüd Proje Müdürü ve Proje Koordinatörü Mehmet Zenci ile birlikte Türkiye’den 22 belediye başkanı ve meclis üyesi iştirak etti.

Kongrede Aracı Şehirler İçin Bölgesel Güven Kuralları Oluşturma: Aracı Şehirler İçin Gelecek Paktının Oluşturulması konulu oturumda moderatörlük yapan Belediye Başkanı Işık, “Yerel yönetimlerde başta belediye başkanları olmak üzere meclis üyeleri, müdürler ve personel o şehirle bütünleşmek zorunda. Bütünleşmediklerinde o şehrin insanlarını mutlu etmeleri zorlaşıyor. Bu anlamda biz, Aracı Şehirler oturumunda elde ettiğimiz birçok deneyimi hızla uygulamaya geçirdik ve Kütahya Deklarasyonunda yer alan birçok konunun da bizim gibi aracı şehirler konumunda yer alan şehirler içinde önemli olacağına inanıyoruz. Aracı şehirler, herkesi önemseyen, kırsal kesimle kent arasında yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan, güçlü bir gelecek inşa etmek adına çok büyük öneme sahip. Olması gereken her türlü donatıyı şehrimize kazandırdık. Yöneticiler olarak yeni iş sahalarının açılmasından tutun mevcut şehri yaşanabilir bir yere dönüştürmek için birçok faaliyette bulunuyoruz. Kütahya bunun birçok örneklerini yaşıyor ve bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Kütahya’da göçü durdurduk. 3 yıl öncesine kadar sürekli göç veren bir şehir olan Kütahya, şimdi artık gençlerini doyurabilen ve göçü azaltan bir konuma geldi” dedi.

Vatandaşın kendine yakın olanı yerel yönetici olarak kabul ettiğini söyleyen Başkan Işık, “Yerel yöneticilik hem çok zevkli hem de çok zor. Yerel yönetimleri vatandaşımız icra makamı olarak görüyor ve çözüm bekliyor. Belediye başkanı olarak çözüm bulmak zorundayız. Biz de hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla vatandaşımızın yaşam kalitesi ile refah seviyesini artırdık. Akıllı şehircilik uygulamaları konusunda son 3 yılda çok ciddi projeleri şehrimizde başlattık. Uygulamaya koyduğumuz 35 projeyle, bizim gibi 51 belediye arasında birinci olduk. İkamet Kart, Mehmetçik Kart ve Hilal Kart uygulamalarıyla hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirdik. Katılımcı belediyecilik uygulamalarının yanında şeffaf belediyecilik ve açık kapı belediyeciliği uygulamasını başlattık. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 300 bin vatandaşımızı ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz. Burada yapılan toplantıların ve müzakerelerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kongreye Türkiye’den, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Acıgöl, Çamlıyayla, Gebze, Gölcük, Karatay, Sancaktepe, Siverek, Sultanbeyli, Ürgüp, Mersin, Bağcılar, Keçiören, Büyükçekmece, Çanakkale, Nilüfer ile Osmaniye Belediyelerinin başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte Türkiye Belediyeler Birliği’nin yetkilileri katıldı.