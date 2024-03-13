Başkan Canan Güllü ABD'de yaşayan kadınlarla buluştu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu’nun 68. oturumu çerçevesinde ABD’de yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Manhattan'da gerçekleşen ve Sipsak restoranının ev sahipliği yaptığı buluşmada, Güllü, Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki sıralamasına dikkat çekti. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli buluşmaya katılarak Canan Güllü ile röportaj gerçekleştirdi.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com

ABD (İGFA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 1976 yılından beri Ankara'da kurulmuş bir üst çatı örgütü federasyon olarak faaliyet gösteriyor. Federasyon bünyesinde 52.500 gönüllü üye ve 16 ülkede temsilciliklerle beraber, Türkiye genelinde 186 noktada hizmet veriyor.

Federasyonun ana hedefi, kadınların insan haklarından daha fazla yararlanmasını sağlamak ve kadın-erkek eşitliğini hayata geçirmek.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin haberine göre Canan Güllü, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünya ekonomik forumu raporuna göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından 147 ülke arasında 134. sırada yer aldığını belirtti. Bu eşitsizliğin, Türkiye'deki kadın cinayetlerini beslediğini, yoksullaşma, kadın istihdamının engellenmesi, bakım yükünün kadınlara bırakılması, erken ve zorla evliliklerin yaygınlaşması ve eğitime erişim engellerinin devam etmesi gibi sonuçları olduğunu vurguladı.

Güllü, Birleşmiş Milletler'in kadın statüsü komisyonunun 68. toplantısına her sene katıldıklarını ve dünyadaki kadınlarla sivil aktivizm konularında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Bu toplantılardan çıkan sonuçlarla bir sonraki seneye kadar çalışmalarına devam ettiklerini belirten Güllü, küresel düzeyde kadın hakları mücadelesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.