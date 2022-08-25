BAL-GÖÇ şube başkanları Bulgaristan seçimleri öncesi buluştu

Bursa'da Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Şube Başkanları, Bulgaristan Seçimleri için BAL-GÖÇ Genel Merkezi’nde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Şube Başkanları, Seçim Komisyonu görevlileri ve Yenişehir Temsilciği ile birlikte 2 Ekim 2022’de gerçekleşecek olan Bulgaristan Genel Seçimleri için BAL-GÖÇ Genel Merkez’de bir araya gelerek toplantı yaptı.

Bulgaristan Genel Seçimleri ile ilgili yürütülecek çalışmalar, sandık kurullarının oluşumu ve sandıkların artırılması amacıyla dilekçe doldurma faaliyetlerinin yürütülmesi ve ileri tarihlerde yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüşülen toplantıya ilişkin BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, “Bulgaristan seçimleri bizim için çok önemli zira orada yaşayan akrabalarımızın huzuru ve refahı için Türklerin parlamentoda daha fazla temsil edilmesi için elimizden geleni yapacağız. BAL-GÖÇ için neler yapılabileceği, hedefler ve projeler üzerinde istişarede bulunduğumuz bu toplantımıza katılan tüm Şube Başkanlarımıza ve Yenişehir Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Seçimlerine Bursa için sandık sayısının artırılması ve seçimin akıcı olarak ilerleyebilmesi adına lojistik destek konularında ellerinden geleni yaptıklarını belirten Emin Balkan, bu süreçte Türkiye’deki tüm Bulgaristan göçmeni vatandaşların daha hızlı akış sağladığı için elektronik ortamları aktif kullanmalarını çok istediklerini söyledi.

Halihazırda göçmenlerin yoğun olduğu mahalle ve bölgelerde BAL-GÖÇ şubelerinin, vatandaşların dilekçelerini doldurmalarına yardımcı olmaya başladığını ifade eden Balkan, Kestel Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ile birlikte Balkan Panayırlarının 2 Ekim’den önceki haftalarda yapılmasının Bursa’daki Bulgaristan Göçmenlerinin o seçim atmosferini yakalamasını da sağlayacağını sözlerine ekledi.