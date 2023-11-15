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Bakan Özhaseki'den Türk dünyasına açık çağrı

DÜNYA 15.11.2023, 16:28
Bakan Özhaseki'den Türk dünyasına açık çağrı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk Dünyasına açık çağrıda bulunarak, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulabileceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu’nda konuştu. Bakan Özhaseki Türk Dünyasına açık çağrıda bulunarak, “ ‘Birliğimiz gücümüzdür’ diyerek Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulmasını gerçekleştiririz diye düşünüyorum" dedi.

Azerbaycan'da Bakan Özhaseki’nin ilk durağı şehitlikler oldu.

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ve 20 Ocak şehitlerinin cenazelerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden Bakan Özhaseki, çelenk koydu, dua etti. Daha sonra Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu’na katılan Bakan Özhaseki, Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir” şiirinin sözleriyle konuşmasına başladı. Bakan Özhaseki, “Türkiye olarak biz bundan sonra da Türk dünyasında olan her türlü siyasi, askeri, ekonomik, sosyal faaliyetler içerisinde bulunacağımızı, bir olacağımızı, destekleyeceğimizi sonuna kadar sizlerle birlikte olacağımızı da ifade etmek istiyorum” dedi.

“DEPREMDE YARDIMIMIZA GELEN TÜM KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde yardıma koşan ilk ülkelerden olan Azerbaycan’a teşekkür ederek, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde olduğunun en önemli örneklerinden birini gösterdiklerini söyledi. 6 Şubat depremlerinin büyük bir imtihan olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “6 Şubat'ta 9 saat arayla 2 tane büyük deprem yaşadık. Bundan 18 ilimiz etkilendi. Toplamda 680 bin konut, 170 bin civarında da ticari alan kullanılamaz hale geldi. Hep birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu imtihanın altından kalkabilmek için büyük bir mücadele verdik. Ama yanımızda gördüğümüz ilk ülkeler Azerbaycan'dı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idi, Kırgızistan’dı, Kazakistan'dı, Özbekistan'dı, Türkmenistan'dı, Macaristan'dı. Yardımımıza gelen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve Türk Dünyası’nın Türkiye ile beraber olduğunu, tek bir millet olduğunu gösteren de en önemli bir örnek” diye konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEYİ BİRLİKTE VERMELİYİZ”

İklim değişikliğiyle mücadele konusuna da değinen Bakan Özhaseki, “Son dönemde yangınlar, kuraklık gibi iklim değişikliğinin çok somut örneklerini görmekteyiz. Bilimsel araştırmalara göre dünyanın son 150 yıl içerisinde 1.1 derece ısısı arttı. İki derece arttığında herhalde gıda krizi ve göçler başlayacak. Eğer 3 dereceye çıkarsa bu, dünya yaşanmaz hale gelecek. Hepimiz bunun farkındayız. O yüzden büyük bir mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz.” şeklinde konuştu.

“100 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ HEDEFİMİZ”

İklim konusunda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, “Bir taraftan Paris İklim Antlaşması'na taraf olduk. Hükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan Ulusal Eylem Planı’nı ortaya koyarak bunu takip ediyoruz. Bir taraftan İklim Kanunu’nu hazırladık. Bu arada başlattığımız millet bahçeleri projesinde 100 milyon metrekare millet bahçesi yapma hedefimiz var. Yutak alanlarımızı çoğaltıyoruz. Denizlerimizi temizliyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Mehmet Özhaseki 7 sene önce Sıfır Atık hareketini başlattıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Sıfır Atık projesini üstlenmesiyle birlikte yeni bir alan kazanmış oldu. Şu anda 2017’de ülkemizde çöplerin sadece yüzde 13’ü geri kazanılırken, yüzde 35’lere kadar geldik. Bu müddet içerisinde, 6-7 yıl içerisinde elde ettiğimiz geri kazanım 3,5 milyar dolar civarında. 432 milyon ağacı kesilmekten kurtarmış olduk” dedi.

Türk Dünyası’na açık bir çağrıda bulunan Bakan Özhaseki, “‘Birliğimiz gücümüzdür.’ diyerek Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulmasını gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Bu anlamda çok net olarak bizim kendi gönül coğrafyamızın hakim olduğu Türk devletlerinin bulunduğu ülkelerimize açık duyuruda bulunuyorum. Elimizde ne imkân varsa, ne tür kabiliyetlerimiz, birikimlerimiz, bilgilerimiz, bize ait olan birtakım değerlerimiz varsa sizlerle paylaşmaya hazırız. Bu konuda her zaman iş birliğine açığız. Sizlerden gelecek her teklifi de sonuna kadar destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

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