Bakan Özer yurt dışı bursiyerlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNESCO'nun "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi"ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Paris'te MEB yurt dışı burslusu olarak Fransa'da öğrenim gören lisansüstü öğrencilerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - UNESCO tarafından düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi" dolayısıyla Paris'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1416 Sayılı Kanun kapsamında MEB burslusu olarak Fransa'da öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden aktarılan habere göre Bakan Özer, temaslar kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret ederek ülkedeki Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı kapsamındaki burslu öğrencilerle buluştu.

Fransa'da yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencileri tek tek dinleyen Bakan Özer, yurt dışındaki öğrencilerin önerilerini de alarak yurt dışı eğitiminde iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirmek istediklerini belirtti, öğrencilerin sanat ve kültürel alanda da faaliyetlerini artırmalarını istedi.

Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar binlerce kişinin yurt dışında eğitim almasına imkân veren YLSY burs programını tamamlayan kişilerin, bugün ülkenin en kritik çalışmalarında yer aldığına vurgu yapan Özer, Atatürk'ün yurt dışına gönderilen her öğrenciye özel mektup gönderdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da YLSY burs programına özel önem verdiğinin altını çizen Özer, özellikle Son 20 yılda bursiyer sayısı çok fazla arttığına dikkati çekerek, her bir fertin Türkiye için çok kritik olduğunu, her birinin derdinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Koşullarınızı sürekli iyileştiren bir mekanizmayı hayata geçireceğiz" dedi.

Sohbet sırasında sorun ve önerilerini dile getiren öğrenciler Bakan Özer'e kendilerini dinlediği için de teşekkür etti.