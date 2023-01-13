Bakan Özer'in Macaristan temasları sürüyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini ileri taşıma noktasında eğitimin önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu belirtti.



Türk öğrencilerin özellikle yükseköğretim düzeyinde Macaristan'a yoğun ilgi gösterdiğini ve bu kapsamda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile burs programını kapsayıcı hale getirmek için anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Özer, "Ülkem adına sağladığınız burs imkânı dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim. Sunulan bu imkânların toplumların birbirini daha iyi tanımasına ve birbirine yaklaşmasına önemli katkılar sağladığı aşikârdır." dedi.



Macaristan ile eğitimin her alanında özellikle Türkiye'nin önemli bir paradigma değişikliği gerçekleştirdiği mesleki eğitimde iş birliği ve deneyim aktarımına açık olduğunu belirten Özer, "7 Uluslararası mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurduk. Artık gönül coğrafyamızdaki ülkelerin çocukları, gençleri bu okullarımıza gelerek mesleki eğitim alabilecek. Okullarımız 6 Balkan ülkesinden öğrenci almaya başladı. Macaristan'daki öğrencilerin de bu imkândan faydalanmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.