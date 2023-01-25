Bakan Özer'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.KKTC (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC'deki resmî temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birlikleri ele alındı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görüşmede Türkiye ile KKTC arasında devam eden eğitim iş birliğinden söz ederek daha önce Türkiye'ye gelen KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim iş birliği konularının ele alındığını belirterek; özellikle öğretmen yetiştirime, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve özel eğitim gibi konularda katkı verilebilecek alanlarla ilgili bir ön çalışma yapıldığını bugün de bu çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Konuya ilişkin Bakanlıkta çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirten Bakan Özer, "Türkiye, eğitiminde gerçekten çok önemli bir müktesebata sahiptir. Artık 19 milyon öğrencisi 1.2 milyon öğretmeniyle küresel ölçekte 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla bir ölçeğe sahip olan bir eğitim sistemimiz var. Son yirmi yıldaki eğitimde yapılan yatırımlarla birlikte okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma alanları Allah'a şükür son yirmi yıldaki seferberlikle yüzde 95'in üzerine çıktı. Özellikle 2022 yılında okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Çünkü okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli adımlarından bir tanesi ve aynı zamanda nesillerin çok daha nitelikli bir şekilde yetişmesi, beşeri sermayenin çok daha verimli bir şekilde kullanılması bağlamında çok önemli bir özelliğe sahip." değerlendirmesine bulundu.

"GÜÇLÜ BİR KADROYLA ZİYARETTE BULUNMANIZ ÇOK ÖNEMLİ"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Bakan Özer ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyareti oldukça önemli gördüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Böyle güçlü bir kadroyla bizi ziyaret ederek vermekte olduğunuz mesajlar; buradaki millî eğitimin güçlenmesi, gençlerimizi ve çocuklarımızı ileriye taşıyabilmek için, millî şuur, örf, adet, gelenek, kültür ve hepsini ileriye taşıyabilmek için desteklerinizle birlikte çok önemli" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle iletişim çağında farklı etkenlerin gündemde olduğunu belirterek, bu süreçte imkanların en iyi şekilde değerlendirilerek güçlendirilip geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı. Tatar, mesleki eğitimle ilgili gelişmelere de değindi.