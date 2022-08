Bakan Karaismailoğlu: İkili ve transit taşımalara öncelik veriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesine öncelik verdiklerine dikkati çekerek, "Hazar Denizi taşımaları bizleri kombine taşımacılık çözümlerini kullanmaya yöneltiyor" dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Özbekistan’da düzenlenen Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Ulaştırma, Dışişleri ve Ticaret Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, uUlaştırma altyapısının; ekonomik gelişmenin lokomotifi olduğu bilinciyle ülkemiz ve bölgemiz için öncelikli projelerimizi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Özellikle ülkelerimizin ekonomisine, kalkınmasına, refahına benzersiz katkılar sunacak Orta Koridor’a büyük önem veriyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye, Orta Koridor’da, Asya ve Avrupa arasında, güçlü bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendi. Çin’den Londra’ya kadar uzanan tarihi ipek yolunun merkezinde yer alan Türkiye’nin uluslararası ticaretteki kritik değeri bir kez daha kanıtlandı. The Ever Given Gemisi’nin Süveyş Kanalı’nı 6 gün kapaması küresel ticarette onarılması zor hasarlara yol açmıştı. Yüzlerce gıda, petrol ve LNG gemisi beklemek zorunda kalmıştı. Bu olay, dünya ekonomisine günlük 9 milyar dolara mal olmuştu” değerlendirmesinde bulundu" diye konuştu.

"HER ZAMAN “KAZAN-KAZAN” İLKESİ İLE İLERLİYORUZ"

Son 20 yılda planlı şekilde 183 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımının hayat geçirildiğini aktaran Karaismailoğlu, bu yatırımlar sayesinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve İstanbul Boğazı’nın altından Marmaray ile kesintisiz demiryolu erişiminin sağlandığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “"Dünyanın en önemli projelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi yatırımlarımızla bölgemizdeki insan ve yük hareketliliğinin merkezine yerleştik. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız kapsamında, 2035 ve 2053 yıllarına kadar tamamlayacağımız ve bölgemizi destekleyecek altyapı projelerimiz bulunuyor. Asya ile Avrupa arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 828 milyar doları aştı. 2053 planlamamız çerçevesinde, sizlerle de ortak çalışmalar yaparak her birimizin bu pastadan aldığı payı artırmayı, bölgemizi dünyada söz sahibi konuma yükseltmek amacındayız. Bu hedeflerimizle Türkiye’nin lojistik kabiliyetini; çevreci, sürdürülebilir, verimli ve düşük maliyetli, yani her anlamda avantajlı konuma getireceğiz. Bunların sadece bizler için değil, tüm dost ve kardeş ülkeler için artı değer getireceğini biliyoruz; her zaman ‘kazan-kazan’ ilkesi ile ilerliyoruz”" dedi.

ORTA KORİDOR BOYUNCA GÜZERGAHIN REKABETÇİLİĞİNİ ARTIRACAK TEDBİRLER ALMALIYIZ

Türkiye olarak, Asya-Avrupa ticaretinden azami faydayı elde etmek için devlet aklıyla, tüm kaynaklarla ve üstün bir gayretle çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, Orta Koridor boyunca güzergahın rekabetçiliğini artıracak tedbirler alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bölge için yeni projelere yatırım yapmanın yanı sıra, var olan demiryolu sistemini geliştirmek ve darboğazları ortadan kaldırmak için de çalışılması gerektiğini kaydetti.

Özbekistan ve Azerbaycan ile Türkiye arasında ulaştırmanın her alanında yakın iş birliğinin devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, karayolu alanında atılan her adımın, bölge ülkeleriyle ticareti artırıcı etki oluşturduğunu söyledi.

Taşımacılık alanında optimum çözümlerin uygulanmasına izin verecek bu adımı uygun platformlarda destekleneceğine yürekten inandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "“Havacılık sektörünü ele alacak olursak, bölge ülkelerinin genel olarak hat bazında tekli tayini tercih ettiklerini, bu nedenle hatlarda tek havayolu firmasının uçuş yaptığını görüyoruz. Türkiye olarak, sivil havacılıkta çoklu tayin uygulamasına geçilmesinin hem havacılık piyasasını rekabete açarak uçuş ücretlerini azaltacağını hem de yeni oyuncuları pazara çekeceğini değerlendiriyoruz. Bu konuda da en kısa sürede hep birlikte adım atmalıyız. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında geçen ay düzenlediğimiz toplantıda konuların takibine ilişkin mutabık kaldığımız yönteme benzer biçimde hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Ancak, sonuç odaklı ilerleyebilmemiz için, öncelikle bu konudaki fikir birliğimizi ortaya koymamız gerekiyor." diye konuştu.