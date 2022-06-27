Bakan Karaismailoğlu: Bölgesel üs olmayı hedeflemekteyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Yapılan üçlü zirvede, Orta Koridor'da kapasite artışı ve verimliliği arttıracak çalışma grubu Türkiye'nin önerisiyle imzalanan protokolle kuruldu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Orta Koridorun mesafe ve süre açısından diğer ulaşım koridorları için güçlü bir alternatif olduğuna vurgu yaptı. Orta Koridorun etkin işlerliğinin hem Azerbaycan, hem Kazakistan, hem de Hazar Bölgesi'nin küresel ticarete entegrasyonu açısından oldukça önemli olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Bölgemizdeki Asya-Avrupa dış ticaret ağlarının merkezinde olmamız hususunu da dikkate alarak lojistikte bölgesel bir üs olmayı hedeflemekteyiz" dedi.

LOJİSTİKTE BÖLGESEL BİR ÜS OLMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ

Şubat ayından bu yana yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın önemli ulaşım koridoru olan kuzey koridorunu sıkıntıya soktuğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, bunun yanında diğer öne çıkan Güney Koridoru rotasının ise güzergahına göre hem maliyetli hem de süre anlamında dezavantajlı olabildiğini söyledi.

23 Mart 2021 tarihinde Malezya'dan Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru yolculuğu sırasında geçtiği Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given adlı geminin karaya oturmasının unutulmamasını isteyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu kaza sonucunda kanal 6 gün boyunca kapalı kalmış ve yüzlerce gıda, petrol ve LNG gemisinin beklemesi küresel tedarik zincirini sıkıntıya sokmuştur. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, Orta Koridorun etkin işlerliği hem Azerbaycan hem Kazakistan hem de Hazar Bölgesinin küresel ticarete entegrasyonu açısından oldukça önemlidir" dedi.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ VE TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ SORUNUNU ÇÖZMELİYİZ

Konuşmasında karayolu taşımacılığına da değinen Karaismailoğlu, Karayolu taşımacılığında da bir dizi adım atmamız gerekmektedir. Ülkemizin amaçlarının gerçekleştirilmesi için de karayolu taşımacılığındaki geçiş ücretlerinin kaldırılması, transit geçişin liberalleştirilmesi, Ro-Ro taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ve Hazar Deniz taşımacılığının verimliliğinin arttırılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, geçiş ücretleri ve transit belge temini konusunda karayolu taşımacılığını sekteye uğratan kimi uygulamalara güzergah ülkelerinde rastlandığını belirterek, "Bu konularda gerekli çalışmaları hepimizin yapması gerektiğine inanıyorum. Kısa vadede bu problemlerin ortadan kalkması hepimizi memnun edecek ve ticaretimize olumlu katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Daha sonra Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan 3’lü Zirvesi’nde Orta Koridor’un verimliliğinin artırılmasına yönelik protokolü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte imzalayan Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızla, doğu-batı arasındaki ticaret köprüsü olmayı, iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" mesajı verdi.