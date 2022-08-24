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Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'nın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı
DÜNYA 24.08.2022, 12:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir mesajla Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, mesajında Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kararlı şekilde desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.
Hatırlanacağı gibi, Ukrayna 24 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1562344280114470912
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