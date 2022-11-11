Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC'ye destek paylaşımı

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde, Kuzey Kıbrıs’ın teşkilatta gözlemci üye olması kabul edildi.ANKARA (İGFA)- KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabulü sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC’nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1590962546411917312