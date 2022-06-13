Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC'den 'birliktelik' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek 'birliktelik' mesajı verdi.KKTC (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde yeni hükümetin kurulmasının ardından yapılan ziyaret kapsamında açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya gelen Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta müzakere süreciyle ilgili tutumlarının belli olduğunu belirterek, "Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz" mesajı verdi.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1536008751144222722