Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'somut adım atın' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "Terör iltisaklı suçluların iadesinde somut bir gelişme yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç’in Üçlü Ahitname’de yer alan taahhütlerini yerine getirmesini ve terörle mücadelede somut adımlar atmasını beklediklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği için Türk halkının ve Yüce Meclisimizin ikna olması gerektiğini söyledi.

"Biz İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun açık kapı politikasını da sonuna kadar destekliyoruz. En sonunda Madrid'de Türkiye'nin beklentilerini belgede açıkça dile getirdik. Müzakerelerin başlamasına da onay verdik. Ama uygulanması da önemli" diye konuştu.

https://youtu.be/DLC1LEAV9KA

Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Mevkidaşımın PKK/PYD ile mesafe açıklamaları son derece önemliydi. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok. Bu hafta FETÖ mensubunun iadesi talebi reddedildi ki bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların iadesi konusunda ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimizdir. FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor".

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1605898608318058497