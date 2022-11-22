Bakan Çavuşoğlu Fas'ta mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Libya, İspanya ve Filistinli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “BM Genel Sekreteriyle Ukrayna’daki son gelişmeleri, İstanbul Tahıl Anlaşmasını; Suriye ve Libya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.

Çavuşşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO genişlemesi ve savunma işbirliğini görüşürken, Libya Dışişleri Bakanı Dr. Najla Elmangoush ile Libya’da istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam etme sözü verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşım Riad Malki’yle yaptığı görüşmede de Türkiye’nin kardeş Filistin halkına ve Filistin davasına güçlü desteği devam edeceğini vurguladı.