Bakan Bolat G20 temaslarında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'daki G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda, refahın ancak herkesi kapsayacak ortak çabayla yükseltilebileceğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'ın Jaipur kentinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bolat, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla yapılan G20 toplantılarının, ticaret, büyüme ve refah ilişkisinin ele alındığı ilk gününde, katılımcı diğer bakanlarla gerçekleştirilen oturumda konuştu.

Ticaret ve yatırımların, uzun zamandır tek taraflı korumacı uygulamalar, salgın ve jeopolitik gerginliklerin tehdidi altında olduğunu belirten Bolat, bunun doğal sonucu olarak da gıda, enerji ve makro ekonomik alanda krizler ve dengesizliklerle mücadele etmek durumunda kalındığını bildirdi. Bolat, bu durumun gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilediğini ve refahın ancak herkesi kapsayacak ortak çabayla yükseltilebileceği mesajını verdi.

Bakan Bolat, Karadeniz Tahıl Koridoru girişimiyle gıda güvenliğinin zor şartlarda da olsa sağlanmış olmasının önem taşıdığını kaydetti.

Uzun süredir dünya ticaretiyle ilgili tartışmaların odak noktası haline gelen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Bolat, Türkiye'nin kurallara bağlı bir ticaret sisteminin daima destekçisi olduğunu vurguladı. Bolat, DTÖ hukuk sisteminin en önemli bileşenlerinden "Temyiz Organı"nın bir an evvel işlevselliğini yeniden kazanması gerektiğine işaret ederek, bu konunun Türkiye için öncelikli olduğunu anlattı. Bakan Bolat, 2024 yılında yapılacak Bakanlar Konferansı'nda güçlendirilmiş, adil ve kurallara dayalı bir ticaret sistemine ilişkin karar alınması beklentisini de dile getirdi.

"KOLEKTİF POLİTİKA" VURGUSU

Toplantının tematik ikinci oturumunda, ticaret ve küresel değer zincirleri ilişkisi ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dünya ticaretine entegrasyonu konuları ele alındı.

Bolat, kriz ortamlarında küresel değer zincirlerinin dayanıklılığının sağlanması için ülke bazından ziyade kolektif politika uygulamalarına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, küresel değer zincirlerinde gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin daha fazla yer alması gerektiğini, adil refah paylaşımının ancak bu şekilde elde edilebileceğini belirtti.

Gerekli politikaların şekillendirilmesinde önemli bir platform olan G20'nin rolüne işaret eden Bolat, hayata geçirilmesi planlanan politikaların mutlaka kamu-özel sektör işbirliğini de kapsaması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Bakan Bolat, G20 temasları kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bu ikili görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yer veren Bakan Bolat, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bolat, 2024 yılı başında JETCO toplantısını Türkiye'de yapmak üzerinde uzlaştıklarını kaydetti.