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Bakan Akar, Ukraynalı bakanlarla görüştü
DÜNYA 07.08.2022, 09:24
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ve Altyapı Bakanı ile yaptığı görüşmede 'tahıl sevkiyatı' konusunda gelinen son durumu değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum değerlendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin ifade edildiği kaydedildi.
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