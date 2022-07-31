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Bakan Akar Ukrayna ile telefonla görüştü

DÜNYA 31.07.2022, 11:00
Bakan Akar Ukrayna ile telefonla görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. 

Görüşmelerde; tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakanlar tarafından; teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı,  Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içerisinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. 

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