Bakan Akar Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.