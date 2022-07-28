Bakan Akar 'Kahramanlar Mezarlığı'nda

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri törenle karşılandığı Letonya’da 'Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Resmî ziyaret kapsamında Letonya’nın başkenti Riga’ya giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar için ilk tören Brethren’de düzenlendi.

Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan “Kahramanlar Mezarlığı”na gelişinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Bakan Akar’ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende askerî bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Bakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Tören, askerlerin resmî geçidinin ardından sona erdi.

https://youtu.be/Lu6yUezM2dA