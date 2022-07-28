Bakan Akar'dan Letonya'daki mevkidaşına ziyaret

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyaret kapsamında gittiği Letonya’nın başkenti Riga’da “Kahramanlar Mezarlığı”nın ardından Letonya Savunma Bakanlığına geçti.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Bakan Akar daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı.

Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Bakan Akar ve Bakan Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

“Değerli dostum” diye hitap ettiği Pabriks ile Riga’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dâhil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Bakan Akar; gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, “Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Bakan Akar; Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Tahıl Anlaşması’nın ardından Müşterek Koordinasyon Merkezinin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de Bakan Akar’a ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Türkiye ve Letonya arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Bakan Pabriks, Ukrayna- Rusya arasındaki savaşta Türkiye’nin diplomasi alanında üstlendiği rolün önemine de değindi.