Bakan Akar'dan karargâhta 'aile' fotoğrafı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhındaki aile fotoğrafı çekimine katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla gittiği Brüksel’de önemli temaslarda bulundu. NATO oturumlarına katılan Bakan Akar ayrıca pek çok Savunma Bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın bir geleneği haline gelen "Aile Fotoğrafı" çekimine de katıldı.

https://youtu.be/-xdD6a5Qz2Y

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen “Aile Fotoğrafı” öncesinde Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD Savunma Bakanları ile görüştü.

Görüşmelerde Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin NATO’nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine büyük katkı sağladığı, Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi. Bunların yanı sıra Bakan Akar tarafından terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisi dile getirildi.

Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirilen destek ile Türkiye’nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Bakan Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı. Bakan Akar ayrıca Türkiye’nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtti.

Bakan Akar’ın görüştüğü Bakanlar da tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rolden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Görüşmelerde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği de ele alındı.