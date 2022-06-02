Bakan Akar Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Lohannis tarafından kabul edildi.ANKARA (İGFA)- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile gittiği Bükreş’teki resmî temaslarını sürdürüyor.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşmesinin ardından Controceni Sarayı’na geçen Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi.

Bakanlıktan aktarılan bilgiye göre ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askerî eğitim alanında ve diğer alanlarda iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından askerî ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari iş birliğinin de önemine dikkat çekildi.

https://youtu.be/JlLub3UhueQ

Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesine yönelik mevcut potansiyelin vurgulandığı görüşmede, Türkiye-Romanya ilişkilerine sağladığı destekten dolayı teşekkür edildi.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Görüşme sonrasında Bakan Akar, “Kahramanlar Günü” dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Iohannis’in de yer aldığı törende Bakan Akar, anıta çelenk bıraktı.