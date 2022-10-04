Bakan Akar Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gitti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre Haydar Aliyev Havalimanında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar için Savunma Bakanlığı2nda askerî tören düzenlendi.

Bakan Akar'ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından Mehter Marşı çalındı. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı. Törenin ardından Millî Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov önce baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık yaptılar.

"İkinci vatanımız" diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutlayan Bakan Akar, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "Tek millet, iki devlet " anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekâtı" ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Bakan Akar, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarması Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar için tarihî bir fırsat penceresini aralamıştır” diye konuştu.

"ERMENİSTAN TAHRİKLERİ BIRAKMALI"

Ermenistan’ın son 30 yıldır yaptığı gibi yine ciddi kışkırtmalara başvurduğuna dikkati çeken Bakan Akar, “Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan ile vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakereleri ve iş birliğine odaklanmalı, uzatılan barış elini tutmalıdır.” dedi. Sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Bakan Akar, “Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “Tek millet, iki devlet” anlayışı rehberliğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Bakan Akar başkanlığındaki heyetle Bakü’de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan Savunma Bakanlıkları arasındaki iş birliğinin artarak devam ettiğini vurgulayan Orgeneral Hasanov, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Heyetlerarası toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Azerbaycan Ordusu Komuta Kademesi yer aldı.

https://youtu.be/zlkeLy_EEmQ