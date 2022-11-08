Azerbaycanlı Milletvekili Salahzade: "Bu zafer aynı zamanda Erdoğan'ın zaferi"

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Aliabbas Salahzade, 2020 yılının 8 Kasım'ında kazanılan zaferle Azerbaycan'ın adeta coştuğunu kalplerdeki yıllarca birikmiş olan hüznün sevince dönüştüğünü belirterek, "Bu zafer aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın zaferi" dedi.AZERBAYCAN (İGFA) - Millet olarak bir birimize sımsıkı kenetlendiğimizde karşımızda durabilecek hiç bir gücün olmadığını belirten Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Aliabbas Salahzade, Zafer Günü'nün aynı zamanda tüm Türk yurtlarının bayramı olduğunu söyledi.

Yayımladığı mesajında kahraman Azerbaycan ordusuna, şehit ve gazilerine de teşekkür eden Miletvekili Salahzade, "Bugün nihai hedefleri olan bir Azerbaycan varsa, bunun temelleri bağımsız Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev tarafından atıldı. Daha sonra büyüyen, güçlenen ve gelişen bir Azerbaycan'ın gün geçtikçe gücüne güç kattığına hep beraber tanık olduk. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devlet başkanlığına seçilmesiyle tüm alanlarda reformlar başladı ülkede. Ve sonuç ta ortada gördüğünüz gibi: topraklarımızı kırk dört gün süren Vatan savaşıyla işgalden kurtardık. Muzaffer Ali Baş Komutan İlham Aliyev'in askeri olduğumuzu hepimiz beyan ettik o günlerde. Kalbimiz cephede zaferden zafere koşan ordumuzlaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız her paylaşımında kurtarılan toprakların isimlerini sıraladıkca sevincimizden yere göğe sığmıyorduk" dedi.

Aliabbas Salahzade aynı zamanda kardeş Türkiye'nin de bu zaferde ayrı bir payı olduğunun da altını çizdi.

"Bu zaferde payı olan, savaş başladığı andan itibaren hep yanımızda olan ülkelerin başında kuşkusuz Türkiye vardı" diyen Salahzade, mesajında, "Daha savaşın ilk günlerinden devlet nezdinde destekler beyan edildi, toplum olarak ta o desteği hep yanımızda gördük. Televizyonlarda evlerin balkonlarından, pencerelerinden asılan Azerbaycan bayraklarını gördükçe göğsümüz kabariyordu. İçimiz içimize sığmıyordu. Zaferden sonra Bakü'de düzenlenen Zafer töreninde iki kardeş ülkenin Cumhurbaşkanlarının halkı beraber selamlamaları, tarihi Şuşa kentinde imzalanan Şuşa beyannamesi tüm bunlar kardeşliğimizin pekişmesi açısından önemli adımlardı. Ve dahası Ulusal lider Haydar Aliyev'in de dediği gibi Bir millet iki devlet vecizesinin vuku bulmuş haliydi. O yüzden hep söylüyorum bu Zaferde sayın Muzaffer Ali Baş Komutan İlham Aliyev'in ne kadar büyük emeği varsa, aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir o kadar emeği var. Bu zafer bizim dosta sevinç, düşmana keder bahşeden ortak Zaferimizdir" ifadelerini kullandı.