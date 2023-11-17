Azerbaycan tezkeresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin meclis kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan tezkeresinin bugünden itibaren (17 Kasım Cuma) 1 yıl uzatılmasına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetler personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, Türk askerinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

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