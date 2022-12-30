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Azerbaycan sahasına Türkiye'den ÇARE

DÜNYA 30.12.2022, 13:31
Azerbaycan sahasına Türkiye'den ÇARE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE'nin kardeş ülke Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Azerbaycan Havayolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS (Azeraeronavigation) arasında imzalanan protokol ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; Bu protokol kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve tamamen Türk mühendislerimizce geliştirilen yerli ve milli Ar-Ge projelerinden ÇARE sisteminin satış sözleşmesini Azerbaycan ile imzaladık. İlk ürün satışımızı gerçekleştirdik denildi.

İLK İHRACAT AZERBAYCAN'A

Sistemin devreye alınacağı meydanlarda öncelikli olarak mevcut sistemlere yazılım entegrasyonu çalışmalarının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
Entegrasyon faaliyetlerinin ardından donanımların kurulumları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde tamamlanacak. Kabul testlerinin gerçekleştirilmesinden sonra kullanıcılara Kullanıcı Eğitimleri, Hava Sahası Tanımlama Eğitimi ve Bakım Tutum Eğitimi verilecek. ÇARE sistemlerinin kurulum süreci yaklaşık 7 ay içerisinde bitmiş olacak. Ülkemiz, teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olma vizyonuna uygun olarak çalışmalarını yürütmeyi sürdürecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz her proje, havacılığımız ve ülkemize millî ekonomiye önemli katkılar sağlayamaya devam edecek.  

TÜRK HAVA SAHASINDA 40TAN FAZLA HAVA TRAFİK KONTROL ÜNİTESİNDE KULLANILIYOR

ÇARE sisteminin Türk Hava sahasında 40tan fazla hava trafik kontrol ünitesinde hizmet verdiğinin altını çizilen açıklamada, ÇARE, hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen bir insan-makine ara yüzü uygulaması. ÇARE, kullanıcı dostu ara yüzü ile hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine imkan tanımanın yanında hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesini sağlıyor. Tüm projelerimizde yerli üretim ve mühendislik imkanlarımızı kullanmaya önem veriyoruz. Bugün teknoloji açısından, mühendislik ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. ÇAREde bunun en güzel örneği ifadeleri kullanıldı.

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