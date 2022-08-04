Azerbaycan Ordusu şehit askerin 'Kısas'ını aldı!

Yasadışı Ermeni silahlı gruplarının saldırısı sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir askerinin şehit olması üzerine, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 'Kısas' operasyonu başlattı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Azerbaycan, yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon yaptı.

Rusya Federasyonu barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının üyeleri, 10 Kasım 2020 tarihli bildiri hükümlerini büyük ölçüde ihlal etmiş ve 3 Ağustos’ta birliklere karşı terör sabotajı eylemi gerçekleştirdiği ateşkes ihlali sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askeri Kazımov Anar Rüstem oğlu şehit düştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan Ordusu birliklerinin yapmış olduğu “Kısas Operasyonu” sonucunda, Kırkgız Tepeleri’nin yanı sıra Sarıbaba ve Karabağ boyunca bir dizi önemli mevziler Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındı. Şu anda birimlerimiz yeni mevzilerin inşası ve ikmal yollarının inşaatı konusunda mühendislik çalışmaları yürütüyor” denildi.

https://youtu.be/Mj9jD9pWoLU

Ayrıca Operasyon kapsamında, yasadışı Ermeni silahlı unsurlarına ait çok sayıda muharebe mevziinin imha edildiği ve eski Ağdere bölgesinin Yukarı Oratağ bölgesindeki askeri birliğe hava saldırısı düzenlendiği ve yasadışı Ermeni militanların canlı gücünün imha edildiği, ayrıca birkaç D-30 obüsü, askeri araç ve çok sayıda mühimmatın da imha edildiği de öğrenildi.