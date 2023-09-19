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Azerbaycan Karabağ'da operasyon başlatıyor
DÜNYA 19.09.2023, 14:19
Azerbaycan savunma bakanlığı Salı günü Dağlık Karabağ bölgesinde "yerel terörle mücadele faaliyetleri" başlattığını duyurdu .ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "büyük ölçekli provokasyonları bastırmak" ve Ermeni askerlerini bölgeden çıkarmak amacıyla Dağlık Karabağ bölgesinde "yerel terörle mücadele faaliyetleri" başlattığını söyledi.
Önlemler kapsamında, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin ön cephedeki mevzileri ve derin, uzun vadeli ateş noktalarının yanı sıra muharebe varlıkları ve askeri tesisler yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getiriliyor
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