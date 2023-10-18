Azerbaycan'ın bağımsızlık gününe Dünya Türk Birliği'nden mesaj

Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan,18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan yayımladığı mesajında, “Yürekleri vatan sevgisiyle dolu milyonlarca Azerbaycan Türkünün bağımsızlık ruhu Sovyet işgali altında kalsa da örselenememiş, eksilmemiş ve 1991’de tekrar tecelli etmiştir. Bağımsızlığından sonra büyük gelişmeler gösteren Azerbaycan, hem dünyada adından sıkça söz edilen bir ülke ve hem de bölgesi için de önemli bir örnek teşkil eder duruma gelmiştir. Azerbaycan’ın her köşesindeki kutlamalar umuyoruz ki, çok az zaman içerisinde görkemli bir şekilde Şuşa’da, Kelbecer’de, Laçin’de yapılacaktır" mesajı verdi.

Bakü’nün 18 Ekim'deki coşkusunun Ermeni işgali altında bulunan gözü yaşlı Hocalı’da, Hankendi’nde ve diğer işgalden kurtarılacak topraklarda da yaşanacağını kaydeden Alkan, "Nahçıvan’dan, Karabağ’dan ve başkent Bakü’den göndere çekilen üç renkli Azerbaycan bayrağının kısa süre sonra birbirlerini selamlayacaklarından en ufak kuşkumuz yoktur. Bize Enver paşanın hatırası olan Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Karabağ’da sözde bağımsızlık peşinde koşanlar, Unutulmasın ki, Azerbaycan, artık Sovyetlerden ayrıldığı zamanki gibi güçsüz bir konumda değildir. Azerbaycan, bölgesinde yükselen bir güç, Kafkaslar’da ekonomisiyle parlayan bir yıldız, Hazar’ın kıyısında doğal güzellikleriyle bir incidir. ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden bağımsızlığının 32. yılında dost ve kardeş Azerbaycan’a selam olsun! 18 Ekim Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü Azerbaycan’ımıza ve bütün Türk Dünyasına kutlu olsun!” dedi. "Bugün 18 Ekim, bir millet iki devlet olarak tarif ettiğimiz Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’dür. Şahsım ve Dünya Türk Birliği yönetimi adına Azerbaycan’ın bağımsızlık gününün 32. yıldönümünü kutluyorum." dedi.

Başkan Alkan, Gazze’deki zulmüne; çocukların, kadınların ve masumların bulunduğu bir hastaneyi bombalayarak vahşice devam eden, insanlık tarihinin en kara lekesi İsrail’i lanetle kınıyor, bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı ortak tavır almaya davet etti.